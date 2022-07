Analytiker: Russere tror at gas-stop vil bremse våbenleverancer

Ritzaus Bureau Onsdag, 27. juli 2022 - 06:24

Selv om den officielle russiske udmelding lyder, at der må sættes en lille prop i gasleverancen til Europa på grund af behov for vedligehold, er den egentlige årsag en helt anden.

Det siger Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Rusland håber at kunne bruge det med gassen til at stoppe Vestens våbenleverancer og støtten til Ukraine og på den måde indirekte ramme Ukraine og få landet til at gå med på en aftale til russernes fordel, siger han.

Der er ifølge militæranalytikeren ingen tvivl om, at det har en sammenhæng med krigen, der har varet i over fem måneder. Men det kan Rusland ikke åbent sige, fordi det vil være et kontraktbrud om gasforsyningen.

Til gengæld lægger russiske meningsdannere ikke skjul på, at målet er at presse de vestlige lande, som snart vil komme til at fryse.

- Når man følger de russiske nyheder og hører, hvad de siger, så er der ingen tvivl om, at de regner med, at det vil have en stor effekt, og at når vinteren kommer, vil Vesteuropa være helt klar til hvad som helst for at få gassen tilbage, siger Anders Puck Nielsen.

Det russiske selskab Gazprom meddelte mandag, at det fra onsdag ville skrue ned for leverancen af naturgas via gasrørledningen Nord Stream 1. Den ryger ned på 20 procent af sin kapacitet.

Den melding har skabt travlhed i EU, hvor medlemslandene tirsdag indgik en aftale om at reducere deres gasforbrug med 15 procent for at mindske sin afhængighed af Rusland.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) sagde efterfølgende, at aftalen vil være nok til at klare vinteren, selv hvis Rusland skulle lukke helt for gassen.

Det store spørgsmål er, om Ruslands prop i gasforsyningen vil få den ønskede virkning. Det ser Anders Puck ingen indikationer på.

- For mig at se ser det ud til, at Vesten er god til at finde løsninger på at klare sig uden russisk gas, og jeg ser slet ikke noget, der tyder på, at Vesten er ved at stoppe våbenleverancer til Ukraine, siger han.

I hans øjne synes Rusland dog at være sikker på, at det fortsat er vejen til sejr i Ukraine at presse de vestlige lande.

Som det står nu i krigen, lader det ifølge militæranalytikeren til, at hverken Rusland eller Ukraine har den store styrke til at presse modparten. På længere sigt ligner det, at ukrainerne vil få et overtag i krigen - blandt andet på grund af vestlig støtte - mener Anders Puck Nielsen.