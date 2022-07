Analytiker ser tegn på snarlig aftale i SAS-konflikt

Ritzaus Bureau Søndag, 17. juli 2022 - 13:20

Det tyder på, at SAS og piloterne nærmer sig en aftale, når de søndag morgen stadig forhandler, ligesom de har gjort det igennem hele natten til søndag.

Det siger Jacob Pedersen, som er luftfartsanalytiker hos Sydbank.

- Nu giver man den gas. Alt andet lige er det svært at tolke anderledes, end at man begynder at nærme sig noget, der kan minde om en aftale.

- Når man forhandler så intensivt, som parterne gør nu, så må vi forvente, at man begynder at nærme sig et resultat, siger han.

Tæt på aftale

Den seneste runde forhandlinger i konflikten, der begyndte 4. juli, blev indledt lørdag klokken 10.

De forrige dages forhandlinger er blevet sat på pause om natten og genoptaget næste dag, men parterne har altså denne gang set grund til at fortsætte forhandlingerne hele natten. Og de er stadig i gang søndag morgen.

Det indikerer ifølge Jacob Pedersen, at en aftale nærmer sig.

Hvornår en aftale eventuelt er på plads, tør han dog ikke at spå om.

- Jeg har ikke andre gode bud, end at det må være tæt på. Om det så bliver søndag, mandag eller måske tirsdag, er et lidt mere åbent spørgsmål.

- Det her har igennem hele forløbet givet en klar indikation om, at det her brød vil de altså bage ordentligt, siger han.

Utilfredse piloter

Omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli. De seneste dage er forhandlingerne blevet genoptaget.

En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.

Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne er blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect end i SAS Scandinavia.

SAS er i store økonomiske problemer og arbejder på at få gennemført en redningsplan, der hedder SAS Forward. Planen skal give årlige besparelser i milliardklassen.

Det er ifølge Jacob Pedersen afgørende for SAS snart at lande en aftale.

- Den her strejke skal slutte så hurtigt som overhovedet muligt for SAS. Pengene fosser ud af kassen.

- Renomméet blandt de fritidsrejsende, som SAS egentlig skulle omfavne, lider kæmpestor skade i øjeblikket. Så det gælder om at få flyene i luften hurtigst muligt, siger han.