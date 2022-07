Analytiker ser grund til håb om en hurtig aftale i SAS

Ritzaus Bureau Tirsdag, 12. juli 2022 - 16:17

Onsdag mødes SAS med sine piloter for igen at forsøge at blive enige om en ny overenskomstaftale.

Forud for forhandlingerne taler det for en aftale, at parterne tidligere har været tæt på at nå til enighed.

Det vurderer aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen, der følger nøje med i udviklingen i luftfartsbranchen og herunder SAS.

- Jeg har bestemt et håb om, at man kan finde hinanden i det her, og der behøver ikke behøver gå ret mange dage, inden man kan lave en aftale, siger han.

Stærkt fundament

Siden mandag i sidste uge har omkring 1000 af SAS' piloter strejket.

Det har de, fordi man ikke har kunnet nå til enighed med arbejdsgiveren om en ny overenskomstaftale.

Onsdag mødes parterne så igen, efter at SAS har inviteret repræsentanter for piloterne til nye forhandlinger, som finder sted i Stockholm.

I Sydbank understreger Jacob Pedersen, at han ikke ved, hvad der præcist er sket i forhandlingslokalet tidligere, og at hans håb om en hurtig aftale derfor kun er bygget på netop forhåbninger.

- Men vi ved også, at der er mange ting, man er enige om, og det kan forhåbentlig danne et stærkt fundament, så man kan finde hinanden ret hurtigt, og vi kan få SAS-flyene på vingerne igen indenfor seks til ti dage.

- Men det er forhåbninger, mere end det er decideret viden, siger Jacob Pedersen fra Sydbank.

- En skidt situation

SAS vurderes at tabe cirka 90 millioner kroner om dagen, så længe piloterne ikke flyver.

Fordi piloterne ikke har fløjet siden mandag i sidste uge, kan den foreløbige regning gøres op til over 600 millioner kroner.

Jacob Pedersen siger, at selv om SAS har søgt konkursbeskyttelse i USA, så er det stadig rigtig skidt, at pengene fosser ud af flyselskabet.

- Man har brug for flere investorer. Både til at låne SAS nogle penge, mens konkursbeskyttelsen står på, og fordi man skal finde investorer bagefter til at skyde penge i selskabet.

- Så det her er en rigtig skidt situation for SAS, og derfor har ledelsen selvfølgelig også interesse i, at strejken stopper, siger han.