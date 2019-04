Analyse: Udviklingen i håndbold er bekymrende

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 01. april 2019 - 10:45

Grønlandsmesterskaberne i håndbold spilles i Nuuk fra i dag, og finalerne både hos herrerne og kvinderne spilles på søndag.

Her kan du læse den tidligere håndboldspillers Ingo L. Bisgaards forventninger til mesterskaberne:

- For ti år siden i 2009 var optakten til GM i Nuuk præget af spænding og nervøsitet, men også en forventningens glæde. Det var ikke på forhånd givet, hvem der skulle løbe med mesterskabet – idet nærmest alle kunne slå alle. Sermitsiaq kaldte slutrunden for den mest uforudsigelige i mange år. Der var deltagende hold fra K-1933 i syd til N-48 i nord.



- I dag, ti år senere, er virkeligheden en anden. GSS damer og herrer har nærmest været urørlige i alle disse år, og niveauforskellen mellem dem og resten af klubberne er så stor, at slutrunderne nærmest har været afgjort på forhånd.



Uinteressante og ulige kampe

- For at være ærlig, så forventer jeg, at dette års GM bliver ligesom de sidste mange års GM. Kampen om guldet bliver uden spænding, hvor GSS, igen igen, løber med guldet hos både damer og herrer.

- Damernes GM bliver desværre uinteressant med mange ulige kampe, hvor GSS er den klare favorit med rigtig mange landsholdsspillere. NÛK er ’best of the rest’, hvor der er et par niveauer ned til resten af de deltagende hold. Man savner at se traditionsklubben fra Sisimiut, SAK, der for en årrække tilbage vandt flere mesterskaber.



Få tilmeldte hold

- Hos mændene giver det panderynker, at kun fire hold er tilmeldt. GSS er stadig de klare favoritter til at tage deres 10. (!) mesterskab i streg. Kampen om den sidste finaleplads kommer til at stå mellem NÛK og N-48. Kampe mellem disse to hold kan betegnes som klassikere i Grønlandsk håndbold, og bliver meget interessante at følge.

- Norsaq HC kommer umiddelbart ikke til at spille den store rolle, idet den tidligere grundstamme i dag spiller for enten GSS eller NÛK. Dét der kan blive spændende er, om hvorvidt N-48 eller NÛK er i stand til at presse GSS. NÛK er ved at bygge en ny stamme op, og til dette GM stiller med en del nye spillere, heriblandt landsholdsspillerne Aqqa Lukas Lings og landsholdet førstemålmand Isak Olsen. Holdet trænes i øvrigt af tidligere træner for Norsaq HC, Tom Ostermann-Søholm.



Håndbolden bløder

- Hvor man i dag ser en stor fremgang i futsal, hvor der er stor tilslutning til diverse mesterskaber i alle rækker, så forholder det sig modsat med håndbolden, hvor forbundet nærmest har fået halveret medlemstallet på bare to år – og det er især børnene, man mister. Det er håndboldforbundet Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat opmærksomme på, og forhåbentlig bliver blødningen standset snarligt, såfremt der er en fremtid for sporten her i landet.



- Derudover er forbundet ligeledes gået i gang med at kigge på hvordan turneringsstrukturen kan ændres, således det giver flere og mere attraktive kampe for alle klubber, fordelt over en længere periode, end den enkelte uge om foråret.



- For at vende tilbage til GM som starter i dag, så bliver det nu alligevel dejligt at tilbringe timer i Inussivik og se noget håndbold, samtidigt at se alle de frivillige der gør et stort stykke arbejde, for at få det hele til at glide, lyder det fra Ingo L. Bisgaard.