Analyse: Sydlufthavn skal barberes

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. februar 2021 - 11:53

I et svar til IA’s Aqqaluaq B. Egede skriver Karl Frederik Danielsen, at bevillingsrammen på 2,1 milliarder kroner til de tre lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq ikke er og heller ikke forventes at blive overskredet.

Den udmelding står i skærende kontrast til de udtalelser, som Kalaallit Airports direktør Jens Lauridsen gav til Sermitsiaq.AG den 5. februar. Her fastslår direktøren, når vi alene ser på økonomien i sydlufthavnen, at det vil være naivt at tro, at den nye budrunde vil holde sig inden for de budgetter, selskabet opererer med.

Læs også: Sydlufthavn vil udløse ekstraregning

Ifølge lufthavnsdirektøren er der tre scenarier, hvis sydlufthavnen skal holde sig inden for beløbet på 674 millioner kroner, som et politisk flertal har afsat til projektet.

Enten skal politikerne bevilge flere penge til selskabet

Projektet skal beskæres, så man kan holde sig inden for den givne ramme

Eller en kombination af de to ovenstående muligheder.

Med udmeldingen fra Karl Frederik Danielsen er der således kun en mulighed, hvis sydlufthavnen skal realiseres inden for de fastsatte rammer: projektet skal beskæres.

De første bud lå langt over budgettet

Kalaallit Airports Domestic måtte afvise samtlige bud, da man sendte anlæggelsen af landingsbanerne i udbud første gang. Her lå buddene på et niveau, der var flere hundrede millioner kroner over, hvad lufthavnsselskabet havde estimeret.

Udbudsprocessen blev gentaget, uden at der blev ændret et komma i udbudsmaterialet. En beslutning som ejeren, Selvstyret, var involveret i.

Det andet lufthavnsselskab, Kalaallit Airports International A/S, som har ansvaret for at anlægge lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, har netop sat en proces i gang, hvor man afsøger muligheden for at optage et 900 millioner kroner stort lån.

Lån er udelukket

Muligheden for blot at låne ekstra penge har selskabet bag sydlufthavnen imidlertid ikke.

Da politikerne tilbage i november 2018 vedtog lufthavnspakken blev det udtrykkeligt pindet ud, at sydlufthavnen skulle være fuldt egenfinansieret. Af betænkningen til loven om lufthavnspakken står der nemlig:

- Der skal ikke lånes penge til anlæggelsen af Qaqortoq lufthavn.