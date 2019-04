Analyse: Svingdør i fiskeridepartementet skyldes uenighed i Siumut

Walter Turnowsky Mandag, 15. april 2019 - 07:06

I Siumut mener en fløj, at fiskeriet ikke skal begrænses, og at man ikke behøves at lytte til biologernes anbefalinger. En anden fløj mener, at der skal fiskes på et bæredygtigt grundlag. Det vurderer Martha Labansen overfor KNR. Hun er blandt andet tidligere direktør i KANUKOKA og har fulgt grønlandsk politik i mange år.

Sidste uge blev Nikkulaat Jeremiassen skiftet ud med Jens Imannuelsen på posten som naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug. Men også den nye kan hurtigt komme i klemme mellem fløjene i Siumut.

- Der er delte holdninger omkring fiskeripolitikken internt i Siumut, sagde Martha Labansen i debatprogrammet Oqalliffik på KNR.

- Og det problem vil hele tiden være der, uanset hvem der indsættes som naalakkersuisoq, da problemet fortsat findes i Siumut.