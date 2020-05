Analyse: Ny koalition - hvad er på spil?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. maj 2020 - 17:46

Spekulationerne om Demokraterne får held med at indtræde i koalitionen kører for fulde omdrejninger på forskellige partikontorer i Inatsisartut.

Et af mange centrale spørgsmål er, hvor mange naalakkersuisoq-poster Kim Kielsen skal tilbyde Demokraterne.

En kilde hos Demokraterne siger til Sermitsiaq.AG, at Kim Kielsen nødvendigvis skal tilbyde Demokraterne mindst to og gerne tre naalakkersuisoq-poster, så fordelingen i Naalakkersuisut matcher antallet af medlemmer i Inatsisartut-salen. Vittus Qujaukitsoq er således naalakersuisoq for finanser og råstoffer, der alene bygger på et mandat. Demokraterne har derimod seks mandater.

Naalakkersuisut udvides

I dag består naalakkersuisut af syv medlemmer. Flere områder kunne imidlertid deles op, så antallet af medlemmer bliver øget, og Demokraterne får sin vilje på dette punkt, uden det koster for mange Siumut-naalakkersuisut-hoveder. Eksempelvis kunne råstofdepartementet, som i dag er skubbet ind under Vittus Qujaukitsoq, med fordel få sin egen naalakkersuisoq igen.

Spekulationerne internt hos Demokraterne har været heftige. Er det en fordel eller ulempe at indgå i koalitionen. Kilder, som Sermitsiaq.AG har talt med, vurderer, at uanset hvad man vælger, så vil Demokraterne få en vælgerlussing ved næste valg.

- Måske vil man trods alt kunne blive profileret langt bedre som parti, hvis man går ind og tager det direkte ansvar. Der er imidlertid ikke nogen tvivl om, at det politiske arbejde i den kommende tid bliver ualmindelig svært. Der er ingen finanslovs-gaver, men derimod mange tunge og upopulære beslutninger, der skal træffes, når man skal finde ud af, hvordan samfunds-regningen efter corona-krisen skal betales, lyder analysen fra en kilde internt i partiet.

Mærkesager på spil

IA har allerede om corona-regningen peget på, at man burde udskyde nedsættelsen af selskabsskatten og indførelsen af et beskæftigelsesfradrag. To mærkesager for Demokraterne, som de næppe ønsker, at Kim Kielsen skal blive interesseret i at forfølge.

Hvordan Demokraterne eventuelt vil få sit liberale fodaftryk ind i en eventuel koalitionsaftale imødeses med spænding og vil – hvis operationen lykkedes – bliver nærstuderet og udsat for nye analyser.

I spillet om koaltionen lurer nemlig to darkhorses i form af kommende formandsvalg i Siumut og Demokraterne. Kim Kielsen skal i kampvalg og mon ikke Nivi Olsen beslutter at stille op som formand på Demokraternes landsmøde den 8. juni. Siumut holder sit i begyndelsen af juli.

Formandsopgør

Skyldes tilnærmelsen, at de to partiledere mener, at de så vil stå med bedre odds til formandsvalgene?

Kim Kielsen kan på et landsmøde måske fremstå som en langt mere magtfuld partileder, hvis han har sikret sig en koalition, der i alle sager har flertallet.

I sidste ende vil det imidlertid være koalitionsaftalens indhold, hvor det sociale og liberale værdigrundlag skal mødes i en samhørighed, der vil interessere de delegerede.

Hvad med fiskerne, beskæftigelsesgrundlaget i byer og bygder, arbejdsmarkedsreform, boliger til alle og øget kvalitet i uddannelsessektoren og sundhedssystemet.

Der er mange emner, der skal vurderes og files på plads, og det er forståeligt, at Nivi Olsen forudser, at der vil gå to til tre uger, før en aftale kan falde på plads. Hvis altså frieriet - Simut og Demokraterne imellem - er ment helhjertet.