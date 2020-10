Analyse: Konsulentforbrug næsten ureguleret

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. oktober 2020 - 11:50

Selvstyrets forbrug af konsulenter er blevet gennemgået af Departementet for Finanser i en ny undersøgelse.

Her har departementet kigget på 10 forskellige enheder i Selvstyret og analyseret deres forbrug af konsulenter.

Departementet konkluderer blandt andet, at forbruget er meget forskelligt, hvilket kan skyldes, at der ikke er nogen fælles retningslinjer for brugen af konsulenter i Selvstyret.

Når enhederne bruger konsulenter, skal de dog blandt andet overholde budgetlovens krav om forsvarlig omgang med offentlige midler.

Forbrug stiger sidst på året

Et andet fænomen, som undersøgelsen finder, er, at enhedernes forbrug af konsulenter stiger sidst på året:

- Det kan bl.a. skyldes, at budgettet forsøges udnyttet fuldt ud inden årets udgang. ”Nice to have” kan i nogen grad træde i stedet for ”need to have”. En anden grund er, at bogføring og fakturering i nogle tilfælde sker med måneders forsinkelse, skriver departementet.

Grafik af Departementet for Finanser

Fåtal af opgaver i udbud

I undersøgelsen kommer departementet frem til en række andre konklusioner. Blandt andet at det er et fåtal af konsulentydelserne, som er blevet konkurrence udsat. Det vil sige, at flere konsulenter har haft mulighed for at byde på opgaven.

Ud af 84 opgaver, som departementet kiggede på, havde 16 opgaver været i udbud, hvilket svarer til 19 procent.

Derfor anbefaler departementet også, at der periodevis sker et udbud af opgaverne for at lægge et prispres på den hidtil anvendte leverandør.

Departementet har svært ved at anslå besparelsespotentialet inden for brugen af konsulenter men henviser i stedet til en rapport udarbejdet for EU-midler tilbage i 2017.

Her anslås besparelsespotentialet for Selvstyret til mellem 10 og 20 millioner kroner årligt.