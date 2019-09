Analyse: Grønland bør afvise nye militærbaser

RIKOs overordnede formål er at bidrage til en demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik og medvirke til, at der er et velinformeret og nuanceret beslutningsgrundlag bag udenrigspolitiske beslutninger. Rådet ønsker at fremme ikke-militære midler til at løse internationale konflikter, herunder væbnede konflikter såsom borgerkrige. Derfor arbejder Rådet for at fremme dialog om nytænkning, alternativer og langsigtede strategier i dansk udenrigspolitik og forsøger at engagere og påvirke beslutningstagere såsom politikere, NGO’er, eksperter og embedsfolk inden for konfliktløsning, udenrigspolitik og udviklingsbistand.

En vigtig del af RIKOs arbejde, er at oplyse offentligheden om alternativerne til militære indsatser. Rådet tilstræber således at nuancere og forbedre den danske mediedækning af udenrigs- og udviklingspolitiske emner ved at gøre andre synspunkter og nyhedskilder tilgængelige. Dette kommer af et konfliktløsningsperspektiv, der tilsiger, at for at finde de mest holdbare og bæredygtige løsninger på konflikter, er det nødvendigt at kende til alle væsentlige parters synspunkter både under interessekonflikter og væbnede konflikter.

