Analyse: Flere borgere uden for byer henvender sig til Tilioq

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 22. juni 2021 - 10:59

En analyse af henvendelser fra borgere til Tilioq tyder på, at der er flere borgere der har kendskab til handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq.

- Antagelsen underbygges af en stigning i henvendelser fra bygder og fra Østkysten. Analysen viser ligeledes, at Tilioq har opnået større udbredelse og/eller tillid til blandt personer med handicap, da en større andel af henvendelserne kommer fra personer med handicap selv fremfor pårørende eller fagpersoner, skriver Tilioq i en analyse, som udgives i dag.

I alt har 249 personer henvendt sig til Tilioq i 2020. Det er næsten en fordobling af henvendelser i forhold til 2018, hvor 144 henvendte sig.

Hver tiende er fra bygd eller yderdistrikt

Tilioq har analyseret borgerhenvendelser i 2020 for at finde ud af karakteren af henvendelsen og hvor henvendelsen kommer fra.

Analysen viser, at flere bygdeborgere og borgere fra mindre byer henvender sig nu til Tilioq end for et par år siden.

- Tilioq har i 2020 oplevet en stigning i andelen af henvendelser fra personer, der bor udenfor byerne.

I 2017-2019 kom kun lidt under 5 procent af henvendelserne fra personer med bopæl udenfor byerne, og dette steg i 2020 til ca. 9 procent af henvendelserne. Ifølge Grønlands Statistik boede 13 procent af befolkningen udenfor byerne i 2020. Samtidig er der sket en lille stigning af henvendelser fra Østkysten, hvilket tyder på, at Tilioq generelt er blevet mere kendt over hele landet, oplyser Tilioq.

Telefonen kimer

Når borgere vil henvende sig til Tilioq, så kommer de til tasterne. For analysen viser, at lidt over end en ud af tre ringer til Tilioq, når de vil bede om rådgivning eller vejledning i deres problemstillinger.

Lidt færre end en tredjedel henvender sig personligt, når de vil snakke med medarbejdere i Tilioq.

Analysen viser dog, at der er en lille stigning af skriftlige henvendelser i 2020, hvor henvendelsen sker som mail eller besked gennem hjemmesiden eller facebooksiden.

- Dette kan til dels skyldes, at Tilioq i en periode i foråret 2020 holdt lukket for personlige henvendelser på grund af COVID-19.

Tilioq

I 2020 kom de fleste henvendelser fra Avannaata Kommunia. Men det skyldes, at Tilioq tog en orienteringsrejse til Qaanaaq og dens bygder i starten af maj, hvilket gav en god mulighed for borgere i Nordgrønland til selv at henvende sig.

- Det er altså tydeligt, at Tilioqs fysiske tilstedeværelse gør Tilioq mere tilgængelig for borgerne.