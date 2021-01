Analyse: Alvorlig mangel på arbejdskraft

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. januar 2021 - 11:48

Manglen på arbejdskraft er opgjort til 568 medarbejdere, fremgår det af en ny undersøgelse, som Grønlands Erhverv står bag, og som blev gennemført i 2020.

Det er færre end en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2018, hvor antallet af manglen på nye medarbejdere blev opgjort til 977. Forklaringen på den lavere efterspørgsel skyldes ”formentlig” Covid-19-situationen, bliver det konkluderet i analysen.

Øget behov

- Det svarer til cirka 2-3 procent af den samlede arbejdsstyrke. Der er især mangel på bygningshåndværkere, men der er også stor mangel på arbejdskraft indenfor service og transport samt i hotel-, turisme- og restaurationsbrancherne, oplyser Grønlands Erhverv i en pressemeddelelse.

Specielt to brancher – ”Service & Tranport” og ”Bygningshåndværkere” – oplever en langt større mangel på arbejdskraft i 2020 set i forhold til analysen i 2018.

De alarmerende tal forstærkes af udsigten til, at der er en forventning om et øget behov for arbejdskraft.

- Der opleves flere steder en ustabilitet i arbejdsstyrken, hvilket medfører, at der er behov for at håndtere flere personer pr. stilling, end der er normering til, fordi folk ikke bliver i deres stilling ret lang tid. Indsigten heri udlignes af, at mange - især faglærte - funktioner ikke kan besættes, fremgår det af markedsanalysen.

Det efterlyses

Særligt to emner efterlyses.

- Virksomheder efterlyser en bedre uddannet grønlandsk arbejdsstyrke samt smidigere adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Grønlands Erhverv.

Unges dårlige sprogkundskaber og faglige forudsætninger udpeges også som en udfordring for virksomhederne, når det gælder om at finde kvalificerede lærlinge og elever. Her peger man også på, t det er svært at motivere de unge til at gennemføre et uddannelsesforløb ude i virksomhederne.

- Desuden kan det strukturelt være svært for virksomheder i områder med lav aktivitet at ansætte lærlinge, fordi virksomheden mangler opgaver, lyder det fra arbejdsgiverorganisationen.