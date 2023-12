Analyse skal afdække turisme-gevinst

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 03. december 2023 - 08:12

Fakta og ikke formodninger om turismeudviklingen er bydende nødvendig, så turismeerhvervet, borgere og myndighederne er klædt bedst på, når rammerne for en bæredygtig turisme i Grønland skal sættes.

Visit Greenland oplyser i en pressemeddelelse, at Air Greenland, KAIR, Grønlandsbanken, Erhvervfond, Nalik Ventures, AECO og SIKUKI har smøget ærmerne op og vil bidrage til turismeanalysen, som ventes at ligge klar kort inde i det nye år.

- På vejen mod en bedre og mere bæredygtig turismeudvikling, er det afgørende, at vi har den nødvendige data, som afdækker både de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter inden for turismen. Med denne analyse ønsker vi i fællesskab at få sat overordnede nøgletal på turismens samfundsøkonomiske gevinster, dels for at skabe en fælles forståelsesramme i dialogen om turismeudviklingen, og dels for at sætte nye målsætninger for turismens økonomiske aftryk i fremtiden, udtaler direktør Anne Nivíka Grødem, Visit Greenland, i en pressemeddelelse.

Alle kan bidrage

Det er ikke mindst udsigten til nye internationale lufthavne, der vil booste turisttilstrømningen, og en ny sektorplan for turismeområdet, der er afsættet for at igangsætte analysearbejdet nu.

I løbet af sommeren er der allerede igangsat en omfattende indsamling af informationer.

Selve udarbejdelsen af den samfundsøkonomiske analyse er lagt i hænderne på Rambøll. I den forbindelse oplyser Visit Greenland, at alle interessenter, der ønsker at bidrage med relevante data, kan kontakte Rambøll-konsulenterne på enten mail eller telefon: mge@ramboll.com eller telefon +45 5161 2249.