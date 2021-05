Ammende vaccineret ved en fejl

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 08. maj 2021 - 15:14

I hvert fald en kvinde, der stadig ammer sit barn er blevet vaccineret mod coronavirus i Qaanaaq fredag den 7. maj. Det bekræfter landslæge Henrik L. Hansen.

Det til trods for, at det står klart og tydeligt på landslægeembedets hjemmeside, at gravide og ammende ikke tilbydes vaccine, da vaccinen ikke er godkendt til at bruge til disse grupper.

- Der er sket en brist i kommunikationen, så de rigtige oplysninger ikke er indhentet forud for vaccinationen, forklarer Henrik L. Hansen.

Ingen grund til bekymring

Landslægen maner dog til ro.

For selvom, en ammende kvinde har fået en stik med Modernas vaccine mod coronavirus, så er der intet der tyder på, at der er fare på færde for kvinden eller barnet.

- Der er ingen, der tyder på, at der kan opstå komplikationer for den ammende kvinde eller barnet. Undersøgelser fra blandt andet USA viser, at der er sandsynlighed for, at babyen også bliver beskyttet mod coronavirus på den måde, siger han.

Kontakt sundhedsvæsenet

Selvom de amerikanske myndigheder ikke fraråder ammende kvinder at blive vaccineret, så understreger landslægen at Grønland følger de danske anbefalinger i forhold til vaccinen.

- Hvis der er flere ammende, der har fået en vaccine, så opfordrer vi dem til at tage kontakt til sundhedsvæsenet for nærmere rådgivning, hvis de har behov for det, siger han.

Sundhedspersonalet, der håndterer vacciner har samtaler med patienter forud for vaccinen for at sikre sig, at fejl ikke sker. Sundhedsvæsenet undersøger altid, om den person der får tilbudt en vaccine er gravid, ammende, har allergier eller tidligere har haft alvorlige bivirkninger i forbindelse med en anden vaccine.

Du kan læse mere om vaccinen og hvem der får tilbudt vaccinen på landslægeembedets hjemmeside.