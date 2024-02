Ammassak – livets fisk

Poul Krarup Søndag, 11. februar 2024 - 09:26

»Spis ammassaat« i stedet for »Drik mælk« for at få dit kalk-behov dækket. Den noget overraskende opfordring indgår i et forskningsprojekt om ammassaats betydning for den grønlandske befolknings ernæring samt fiskens betydning for økologien, samfundet og kulturen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kalk uden laktose

Forskerne bag projektet er interesseret i, at myndigheder, som vejleder om kost, anbefaler ammassaat i stedet for mælk, når behovet for kalk skal dækkes.

På trods af fiskens betydning i nutid og fortid, har ammassaat, ligesom mange andre oprindelige fødevarer i Grønland, kun en begrænset rolle i det offentlige fødevaresystem, konstaterer forskerholdet, der består af Aviaja Lyberth Hauptmann, der er ph.d. samt mikrobiolog og adjunkt ved Institut for Sundhed og Natur på Ilisimatusarfik samt ved Globe Institute på Københavns Universitet, Carsten Egevang, ph.d. i arktisk biologi fra Københavns Universitet, Anders J. Hansen, ph.d., biolog og professor ved Globe Institute, Københavns Universitet og Mads B. Bjørnsen, ph.d.-studerende i mikrobiologi ved Globe Institute, Københavns Universitet.

Ifølge forskerne indeholder ammassaat høje niveauer af kalk - målinger viser op til 1100 mg/100 g - næsten 10 gange den mængde, der findes i komælk, og der er ingen laktose men derimod andre gode næringsstoffer herunder protein og sundt fedtstof.

