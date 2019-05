Amerikanske rådgivere: USA og Danmark bør betale for Kangerlussuaq

Redaktionen Fredag, 24. maj 2019 - 08:57

En tænketank, der rådgiver de amerikanske politikere, er kommet med en række konkrete forslag til, hvordan USA kan styrke båndene til Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er tænketanken Heritage Foundation, der udgav et notat i begyndelsen af maj, ltsp umiddelbart inden den amerikanske udenrigsministers planlagte besøg. Anbefalingerne bunder ikke i et ønske om velgørenhed men i den betydning, som Grønland har for USA's sikkerhed.

- Ikke kun ligger Grønland i Nordamerika, det er også i USA’s baggård. Grønland modtager ikke en opmærksomhed fra amerikanske politikere, der står i forhold til landets sikkerhedsmæssige betydning for USA, skriver notatets forfatter, Luke Coffey.

Konkret lyder anbefalingerne:

At Kangerlussuaq Lufthavn bevares, og at USA og Danmark deles om udgifterne til dette.

At USA skal forfølge politikker, som udvikler økonomiske bånd mellem USA og Grønland

At USA skal arbejde tættere sammen med det danske forsvar.

Løsning for Pituffik

Af notatets indledning fremgår det også, at USA's udenrigsminister Mike Pompeo på besøget i Nuuk ville 'forpligte sig

til at finde en løsning på gnidningerne, der er forårsaget af, at USA har tildelt vedligeholdelses- og fragtkontrakter til Thule Air Base til egne selskaber og undersøger muligheder for at øge økonomiske forbindelser med Grønland.

Notatet indeholder yderligere en anbefaling, som allerede er ved at blive til virkelighed: Nemlig at USA bør åbne en diplomatisk repræsentation i Grønland.

