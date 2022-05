Den amerikanske flåde drager nytte af færøske havne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 18. maj 2022 - 10:03

Der går normalt meget lang tid mellem amerikanske krigsskibes besøg på Færøerne. I 2019 var destroyeren "USS Cook" på Færøerne, og det var første gang i 30 år, at et amerikansk krigsskib lagde til på Færøerne.

Nu falder besøgene oftere. Tirsdag (17. maj) var der to skibe fra den amerikanske flåde på Færøerne. Den atomdrevne ubåd "USS John Warner" dukkede op lige udenfor Tórshavn. Et besætningsmedlem skulle indlægges på hospitalet, og en båd sejlede ud til ubåden for at hente det syge besætningsmedlem.

Det skriver Portal.fo. Nyhedsmediet citerer Arktis Kommando for at sige, at den amerikanske ambassade har sendt en forespørgsel til den færøske udenrigstjeneste om lov at sætte et besætningsmedlem af.

I Runavík, tæt på Tórshavn ligger destroyeren "USS Porter". Ifølge Runavíks havns hjemmeside er formålet med besøget at bunkre olie og vand og slippe af med affald. USS Porter sejler igen på onsdag.

Maritimt støttepunkt

For to uger siden var en anden atomdreven ubåd, "USS Indiana", også at se lige udenfor Tórshavn. Også her var Formålet at sætte et besætningsmedlem af.

Den amerikanske flåde har i de senere år vist større interesse for Færøerne. Forhenværende amerikanske ambassadør i København, Carla Sands, besøgte Færøerne i 2020, og da kom det frem, at USA har interesse i at bruge Færøerne som maritimt støttepunkt.

Siden har en amerikansk delegation også været på Færøerne for at undersøge, om amerikanske skibe, som patruljerer i Arktis, kan bruge færøske havne.

Er velkomne

Flådens næstkommanderende i Europa, Robert P. Burke, besøgte Færøerne og Grønland i efteråret 2020.

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, siger til nyhedsmediet in.fo, at de amerikanske skibe skal være velkomne på Færøerne. Han siger, at tidligere har den amerikanske flåde nok brugt Norge og Storbritannien for ikke at provokere Færøerne.

- Der er ikke tale om militære operationer, fordi de er på Færøerne for at skifte besætning og for at få forskellige forsyninger. Det tager jeg ikke for mere end det er, siger Jenis av Rana til In.fo.