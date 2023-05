Det amerikanske affald

Redaktionen Lørdag, 27. maj 2023 - 10:49

Vi har her på avisen fortalt, hvordan byggemateriale og affald herunder store beboelsesvogne fra den amerikanske forskningsstation Kellyville er blevet kørt til dumpen i Kangerlussuaq, hvor det er blevet brændt af til stor gene for de lokale. Forleden stod der et bjerg af metal og en bunke med hårde hvidevarer tilbage fra Kellyville.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har de ikke givet tilladelse til nedrivning og bortskaffelse af byggemateriale og affald fra Kellyville. Og de har heller ikke givet tilladelse til åben afbrænding på dumpen i Kangerlussuaq, men henviser i stedet til Qeqqata Kommunia, der har ansvaret for håndtering og bortskaffelse af affald.

I Qeqqata Kommunia forklarer borgmester Malik Berthelsen (Siumut), at kommunen ikke bestemmer, hvad der må deponeres på dumpen i Kangerlussuaq og under hvilke betingelser, da dumpen hører under selvstyret og administreres i det daglige af Mittarfeqarfiit.

– Det er derfor også Mittarfeqarfiit, der skal stille krav til sortering af det affald, der afleveres på dumpen. Selve nedrivningen af Kellyville er behandlet som alle andre af kommunens nedrivningssager. Det betyder, at der er udarbejdet en nedrivningsplan og blandt andet stillet krav til, at alt miljøfarligt affald skal frasorteres. Ligesom der er stillet krav til bygningsejeren om, at skille sig af med det farlige affald på ordentlig vis, siger Malik Berthelsen.

