Amerikansk talk-show-vært besøger Grønland

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 22. august 2019 - 09:29

Den amerikanske talk-show-vært i Late Night Show Conan O’Brien, der har sit eget satireprogram ”Conan Without Boarders” (”Conan uden landegrænser”, red.) planlægger et visit til Grønland.

- Jeg må rejse til Grønland og lukke forhandlingerne i aftalen, skrev han i sin twitter.

Det skriver hollywoodreporter.com.

Komikeren planlægger at komme til Grønland efter det kom frem at USA's præsident Donald Trump flere gange har luftet sine tanker om at købe Grønland fra Danmark.

Både formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og statsminister Mette Frederiksen har afvist, at Grønland er til salg, hvilket fik Donald Trump til at udskyde besøget til Danmark på ubestemt tid.

- Flere folk har lavet sjov med ideen, men ikke mig. Jeg må give tvivlen til gode for vores præsident, sagde Conan O´Brien under sin monolog i sit show.

- Det kan godt være en god ide. Og som en af de ældre værter om aftenen, så mon ikke jeg kan forhandle aftalen på plads? Lød det fra komikeren.

- Hvad med det her Grønland? Lige så snart I bliver en del af United States, bliver I automatisk indlemmet i USA's sundhedssystem. Men I skal helst ikke google USA's sundhedssystem, jokede Conan O'Brien under sit liveshow mandag aften.

Conan O’Brien lovede under sit show, at Grønland aldrig vil opleve koldt vejr igen, da landet snart kan have ”amerikansk fedt”, som komikeren selv beskrev det er fedtet ”det bedste fedt i hele verden”.

Showet og den kommende forhandling bør nok tages med et lille smil, men ifølge hollywoodreporter.com vil udsendelsen om Grønland blive sendt den 3. september på TBS.

"Conan without boarders" har har udsendelser om blandt andet Cuba, Korea, Mexico og Israel, hvor Conan O’Brien har været en turist med god humor.