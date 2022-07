Amerikansk mand vil svømme fra Qaanaaq til Canada

Kassaaluk Kristensen Søndag, 24. juli 2022 - 14:02

Hvad siger du til en svømmetur på over 40 kilometer på åbent hav, der ligger på omkring frysepunktet?

Det er, hvad Justin Fornal fra New York planlægger at gøre i starten af august.

Justin Fornal springer efter planen i vandet natten til søndag den 7. august, klokken 02.00 grønlandsk tid. Her vil han svømme igennem isbjerge med retning mod øst, til Pim Island i Canada. Lidt over 40 kilometer fra Qaanaaq.

Justin Fornal holder sine følgere opdateret på sin planlægning, forberedelse og træning op til den lange og kolde svømmetur på sin Facebookside, Great Arctic Swim.

Skabe opmærksomhed

Justin Fornal og hans hold tager turen til Grønland med et mindre fly fra New York, USA til Qaanaaq, hvor adskillelige stop for at fylde op med brændstof bliver nødvendigt.

I hans blog, greatarcticswim.com skriver Justin Fornal, at han vil svømme fra Grønland til Canada for at skabe opmærksomhed omkring den globale opvarmning, der i særdeleshed rammer den arktiske egn og dets dyr hårdt.

- Igennem eventyr og ekspedition vil vi skabe opmærksomhed om den globale opvarmnings påvirkninger af Arktis, skriver holdet bag den arktiske svømmetur.

- Nares Strædet og Baffin Bugten er de to epicentre for den globale opvarmning. Forholdene ændrer sig hurtigt og dramatisk, og resultatet er, at inuitterne mister deres kultur, mens økosystemer indskrænkes, lyder det i bloggen.

Du kan følge med i Justin Fornals udfordringer under den lange svømmetur via bloggens Facebookside og på bloggen.

Han fortæller blandt andet, hvilke dyr der kan mødes i det område, han skal svømme: