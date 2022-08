Amerikansk kystvagtskib åbner for besøg

Anders Rytoft Lørdag, 13. august 2022 - 09:32

Har du set det amerikanske kystvagtskib, der er i Nuuk Havn nu?

Vil du vide mere om skibet, og kunne du tænke dig at besøge det?

Så er det nu.

Det skriver U.S. Consulate in Nuuk, Greenland i et opslag på Facebook.

Ingen reservation

Skibet, der hedder US Coast Guard Cutter BEAR, er åbent for offentligheden i dag.



Der er ingen reservation - man kommer bare.

Du kan besøge skibet ved Kaj 55, Feederkaj mellem 11.00 og 13.00, hvor US Coast Guard står klar til at give en rundvisning på skibet.

Ambassadør på besøg

Invitationen til borgerne i Nuuk kommer, mens USA's ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, er på rundtur her i landet.

Fredag hold ambassadøren møde med formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA):

- Det var en fornøjelse at møde formand for Naalakkersuisut Egede her til morgen for at bekræfte det positive og samarbejdsforhold mellem USA og Grønland. Vi diskuterede Grønlands lovende fremtid og måder at styrke båndene mellem grønlændere og amerikanere yderligere, skriver Alan Leventhal om mødet på Twitter.

Ambassadørens besøg fortsætter med forskellige aktiviteter denne weekend.