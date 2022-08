Amerikansk konsulat på besøg i Qeqertalik

Redaktionen Mandag, 01. august 2022 - 08:52

Aasiaat og Qeqertarsuaq var destinationerne, da en repræsentant fra USA’s konsulat i Nuuk, Elizabeth Feary, Senior Development Advisor, hos U.S. Agency for International Development (USAID) besøgte Kommune Qeqertalik i sidste uge, skriver Qeqertalik Business Council i en pressemeddelelse.



- Det har været et meget udbytterigt besøg i Kommune Qeqertalik. Fra amerikansk side er vi glade for at kunne styrke forholdet mellem USA og Grønland, og besøget i Qeqertalik har givet os mange nye perspektiver på, hvordan man kan øge samarbejdet, siger Elizabeth Feary om sit besøg.

Forundersøgelsesprojekter

Sammen med kommunens repræsentanter og lokale erhvervsfolk begyndte hun besøget med et møde i Aasiaat med to mineselskaber, som var med online og fortalte om deres forundersøgelsesprojekter på Diskoøen.



Turen gik også til selve byen Qeqertarsuaq på Diskoøen. Der mødtes Elizabeth Feary med lokale erhvervsdrivende samt den videnskabelige Arktiske Station og en lokal kunstner på Kuannit Artworks.

Uddannelsesprojekt i Aasiaat

Et andet formål med besøget fra det amerikanske konsulat var at se den lokale Gammeqarfik skole i Aasiaat. Her begynder et nyt pilotprojekt af Fonden for Entreprenørskab (FFE) – støttet af USAID – næste skoleår.



Pilotprojektet skal styrke elevernes evner inden for innovation og omsætning af nye ideer. Derfor besøgte Elizabeth Feary skolen og fik viden om uddannelsesmulighederne og om skolens historie.



FFE programmet integreres problemfrit i landets eksisterende skoleskema og udstyrer de unge mennesker med færdigheder, fundament og opmuntring som der er brug for, for at få succes i en fortsat konkurrencepræget verden.

Styrket forbindelse til USA

Endelig fik Elizabeth Feary en sejltur til Transitøen og Tupilakøen, hvor hun så den gamle amerikanske base fra 2. verdenskrig.



- Besøget har styrket vores relation til USA gennem det amerikanske konsulat i Nuuk. Det er vi glade for, fordi det skaber nye muligheder for investeringer og samarbejder på tværs af vores lande til gavn for vores lokale erhvervsdrivende, siger Gerth P. Olsen, der er administrerende direktør i Qeqertalik Business Council.