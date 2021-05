Amerikansk besøg: Klima, moskusokser og samarbejde

Antony Blinken fik mulighed for at vide mere om klimaforandringer og så en moskusokse under dagens besøg i Kangerlussuaq.

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 20. maj 2021 - 19:44

Når en amerikansk udenrigsminister lander i Kangerlussuaq, må Air Greenlands Dash 8'ere pænt vente i luftrummet, til det amerikanske fly er på jorden.

Sådan gik det også i dag, da flyet med den grønlandske presse blev forsinket fra Nuuk på grund af vejret. Ved ankomst til Kangerlussuaq, måtte flyet cirkulere over lufthavnen et kvarters tid, mens den amerikanske udenrigsministers fly fandt vej til landingsbanen. Og derefter gik det stærkt med det stramme program resten af dagen.

På slaget 13.00 startede det første møde mellem formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg, den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod og den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.

Moskusokse og salt lake

Efter den første korte samtale mellem de fire ministre gik turen til klimacentret i Kangerlussuaq med udsigt til Salt Lake.

På turen til klimacentret, der varede omkring 15 minutter, var der tid til sightseeing. Delegationen, der bestod af to store busser og omkring fem biler inklusiv en politibil holdt en kort pause for at tage billeder af en moskusokse, der græssede ved vejen.

Under hele besøget var der stor fokus på sikkerhed, og flere amerikanske sikkerhedsfolk vogtede Antony Blinken, der med nysgerrighed lyttede til Grønlands politikere og forskere.

Klimaforandringer

I klimacentret fortalte forsker Mie Hylstofte Sisclau Winding fra Klima Centret om klimaforandringer. Om hvordan indlandsisen de seneste par årtier har trukket sig længere og længere tilbage, og om at Arktis oplever en stigning af temperaturen hurtigere end resten af verden.

Under lyn-besøget, ønskede Antony Blinken også at vide mere om, hvordan Grønland konkret bliver påvirket af klimaforandringer. USA ønsker ifølge Blinken at sætte fokus på klimaforandringer og at bremse den globale opvarmning, hvilket formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede udtrykte glæde over.

Han roste også senere på dagen Antony Blinken og resten af den nye administration i Washington for at genindtræde i flere internationale samarbejdsaftaler, herunder Parisaftalen.

Afslappende besøg

Stemningen mellem de fire mænd, Múte B. Egede, Pele Broberg, Antony Blinken og Jeppe Kofod virkede uformel og venskabelig. Der var god tid til at tage en snak sammen ved klimacentret, trods den hær af pressefolk, der fulgte med.

Hele delegationen fra Grønland, Danmark og USA talte omkring 40 mennesker, hvoraf det amerikansk embedsværk med Antony Blinken i spidsen udgjorde omkring 15 personer inklusiv sikkerhedsfolk. Sikkerhedsfolkene sørgede for, at der var god plads, så Naalakkersuisut og udenrigsministrene kunne diskutere samarbejde i fred og ro.

Dagens udflugt sluttede med en helikoptertur over indlandsisen ved Kangerlussuaq, hvor Antony Blinken og Jeppe Kofod fik mulighed for at se, hvor meget indlandsisen har trukket sig de sidste årtier.

Ved det efterfølgende pressemøde understregde Antony Blinken, at USA værdsætter Grønland som samarbejdspartner, og at USA er interesseret i at styrke forholdet til Grønland. Antony Blinken tog af sted fra Kangerlussuaq omkring klokken 18.00.