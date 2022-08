Amerikaner måtte afkorte svømmetur ved Qaanaaq

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 23. august 2022 - 09:57

For lidt over en uge siden gjorde amerikaneren Justin Fornal og hans team et forsøg på at sejle igennem de store mængde havis til Pim Island i Canada, hvor Justin Fornal skulle hoppe i vand og svømme over 40 kilometer til Qaanaaq.

Søndag den 14. august sejlede teamet fra Qaanaaq, men sejlede ind i en stor mængde havis dagen efter ved middagstid.

LÆS OGSÅ: Amerikansk mand vil svømme fra Canada til Grønland

Efter andet forsøg besluttede teamet efter samråd med grønlandske guides at gennemføre svømningen over en kortere distance.

Det skriver teamet bag Great Arctic Swim på deres Facebookside.

Over syv timers svømmetur

Teamet har besluttet at gennemføre en kortere svømmetur end planlagt, da der er mere isvarsel på området den næste tid, og fordi, havtemperaturen bliver koldere uge for uge.

- Efter en brainstorming besluttede teamet, at Fornal skal svømme ”fra det område, hvor man kan sejle tættest på Canada. Vi svømmer der, hvor naturen tillader det, skriver Great Arctic Swim.

Justin Fornal nåede at svømme 18 kilometer på syv timer og 30 minutter til Qaanaaq.

Han er den første, der har svømmet så lang uden pauser i området. Han svømmer i området for at skabe opmærksomhed om klimaforandringernes påvirkning af Arktis og dyrelivet i området.