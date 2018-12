Amerikaner krydser Antarktis som den første uden hjælp

Walter Turnowsky Torsdag, 27. december 2018 - 08:56

Amerikaneren Colin O'Brady blev onsdag det første menneske, der har krydset Antarktis uden hjælpemidler. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Rejsen over det enorme kontinent tog 54 dage og blev inden start kaldt umulig. Undervejs har O'Brady ikke modtaget ekstra forsyninger eller støtte fra andre.

- Jeg gjorde det!, udbrød en grædende rekordindehaver, da han ringede til sin familie efter at have afsluttet den 1500 kilometer lange tur.

Selv om der er op til flere, der har krydset kontinentet før, så er der ingen, der har foretaget rejsen uden at bruge for eksempel sejl til at skabe fremdrift eller modtage hjælp og forsyninger udefra.

Undervejs har den 33-årige amerikaner dokumenteret sin rejse på sociale medier, hvor han har opnået stor popularitet. Således har flere end 80.000 fulgt ham på turen.

I et opslag på Instagram onsdag skrev O'Brady, at de sidste 129 kilometer blev gennemført på bare ét døgn.

- Mens de sidste 32 timer var nogle af de mest udfordrende i mit liv, så var de helt ærligt også nogle af de bedste øjeblikke, jeg nogensinde har oplevet, skrev han yderligere.

Turen på tværs af kontinentet, der har noget af verdens mest udfordrende natur, kan dog også være livsfarlig, hvis man forsøger sig uden assistance.

I 2016 døde den britiske eventyrer Henry Worsley i sit forsøg, da han kollapsede af udmattelse kort før målstregen.

Uden at modtage nye forsyninger undervejs var O'Brady nødt til at slæbe på 170 kilos forsyninger og udstyr igennem det kuperede, isdækkede terræn, hvor temperaturerne ofte ligger langt under frysepunktet.

- Det er frustrerende for at sige det mildt, har han skrevet i et tidligere opslag.

Amerikaneren startede sin rejse på tværs af kontinentet 3. november. Han har tidligere besteget nogle af de højeste bjerge i verden, herunder verdens højeste bjerg, Mount Everest.

- Jeg har flere gange overvejet at stoppe. Pakke mit telt sammen og give op. Men så har jeg husket på den støtte, jeg har modtaget. Og så trak jeg vejret dybt og fortsatte et skridt ad gangen, lyder det i et andet opslag på Instagram.