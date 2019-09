Ambassadørrokader i Arktis

Redaktionen Lørdag, 07. september 2019 - 15:42

Udenrigsministeriet i Danmark har rokeret rundt på deres ambassadører.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Således har den hidtidige arktiske ambas­ sadør Hanne Fugl Eskjær overtaget jobbet som ambassadør i Canada, mens nuværende ambassadør i Canada og tidligere i Rusland, Thomas Winkler, er flyttet tilbage til Dan­ mark for at bestride jobbet som ny arktisk ambassadør.

Indgående kendskab til Rusland

Thomas Winkler er 55 år, og uddannet ju­ rist fra Københavns Universitet i 1988. Han har ad flere omgange beskæftiget sig med Rusland og Østeuropa, blandt andet som se­ kretær på Den Danske Ambassade i Moskva fra 1990­1992 og senere ansat på Danmarks ambassade i Kiev. I perioden fra 2013­2018 han har været ambassadør i Rusland, inden han rykkede teltpælene til Ottawa i Canada.

– Jeg har arbejdet med Arktis igennem mange år efterhånden. I 2007 sad jeg i den juridiske tjeneste, da Rusland plantede et flag på havbunden under Nordpolen, hvil­ ket var en del af baggrunden for Ilulissat konferencen i maj 2008. Senere var jeg inde over de territoriale stridigheder om Hans Ø, hvor København og Nuuk havde et tæt sam­ arbejde. Endelig har jeg arbejdet fem år som ambassadør i Rusland og et år i Canada, hvor det arktiske selvsagt har fyldt meget. Jeg har derfor stor lyst til arbejde mere med det arktiske område, der ikke bliver mindre spændende over tid, siger Thomas Winkler til Sermitsiaq.

Han håber at kunne bidrage til at styrke det internationale samarbejde i Arktis i et meget tæt samarbejde med Grønland og Færøerne.

