Amalienborg skal sikres mod terror

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 10. september 2019 - 12:05

Amalienborg Slotsplads skal lukkes af for biler, så det kun er muligt for gående og cyklister at komme ind på pladsen.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at et vigtigt formål med sikringen er at øge beskyttelsen, når større folkemængder er samlet på pladsen.

- Pladsen bliver mere sikker at færdes på.

- Det gælder ved store begivenheder i kongehuset, for eksempel dronningens fødselsdag, men også til hverdag, siger slotsgartner i styrelsen, adjungeret professor Palle Kristoffersen.

- På gode sommerdage, og når der er mange krydstogtskibe i havnen, er der utrolig mange mennesker på slotspladsen. Især omkring Livgardens vagtskifte klokken 12, siger han.

Bronzebetrukne pullerter

Sikringen består af bronzebetrukne såkaldte pullerter af en højde på en meter og tyve centimeter. De placeres ved de fire indgange til pladsen.

13 hvert sted, hvoraf nogle kan sænkes, så chauffører med varer til den kongelige familie eller andre med nødvendige ærinder kan komme ind og ud.

Sikringen kommer, efter at lastbiler og andre køretøjer flere gange er blevet brugt ved angreb i udlandet.

Terrorsikringen ventes at være færdigt i begyndelsen af 2020. Og dermed inden dronningen fylder 80 år den 16. april.