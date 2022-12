Alvorlig mangel på arbejdskraft i Avannaata-området

Redaktionen Lørdag, 17. december 2022 - 11:09

- Lige nu vurderes manglen på arbejdskraft i Avannaata at være på omkring 330 medarbejdere fordelt bredt over kommunen og alle brancher, siger borgmester Palle Jerimiassen til avisen Sermitsiaq.

Han henviser til en netop færdiggjort afdækning af behovet for arbejdskraft, som har været et ønske fra politisk side, og som er foretaget af Majoriaq. Kommunen har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet et notat om sagen.

– Afdækningen viser, at behovet for ansatte ventes at være tre gange større i løbet af de kommende 1-2 år. Begge tal er estimater fra mere end 200 virksomheder, der har deltaget i afdækningen. Virksomhederne fortæller selv, at estimaterne indeholder en vis usikkerhed, tilføjer Palle Jerimiassen.

Godt grundlag

– Majoriaqs undersøgelse giver os et godt grundlag for at øge samarbejdet med virksomhederne, så vi i fællesskab kan arbejde med de udfordringer, vi kan se i forhold til mangel på arbejdskraft. Ansvaret ligger ikke hos kommunen alene. Vi opfordrer både virksomheder og SIK til at gå i dialog om konkrete løsninger, siger Palle Jerimiassen, der oplyser, at formålet med undersøgelsen dels er at få et billede af behovet for arbejdskraft i kommunen, dels at kunne bruge den nye viden til at sætte gang i målrettede uddannelses- og opkvalificeringsindsatser specielt rettet mod de brancher, der har behov for det.

Læs hele historien i denne uge Sermitsiaq. Få adgang her: