Nu skal der for alvor gang i dynamitten

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. juli 2020 - 17:45

Fra 1. juli og tre måneder frem er det planen at sprænge 1,1 millioner kubikmeter fjeld i Nuuk. Det vil primært være fjeld i den sydlige ende, som skal sprænges, men Kalaallit Airports oplyser, at sprængninger i den nordøstlige del også vil forekomme.

Fra klokken 22.00 til 07.00 om morgenen vil der ikke blive foretaget sprængninger, men derimod er det planen, at adskillelige borevogne skal arbejde i døgndrift fra mandag til lørdag. Og det kan komme på tale, at borevognene også vil arbejde søndage.

Ilulissat-planen

I Ilulissat vil Munck Gruppen være noget mere tilbageholdende med at sætte ild til dynamitten. Af sprængningsplanen for tredje kvartal fremgår det, at der skal sprænges 92.500 kubikmeter fjeld. Det oplyses, at sprængningerne har til formål at anlægge en anlægsvej til projektområdet og et område, hvor campen til medarbejderne skal ligge.

-Når anlægsvejen er etableret, er der skabt viden omkring fjeldet beskaffenhed, hvilket vil indgå i, hvordan resten af projektområdet skal udsprænges, og i hvilke faser, oplyser Kalaallit Airports om Ilulissat-projektet.