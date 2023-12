Allorfik-behandlere: Misbrugere har bagvedliggende problemer

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 19. december 2023 - 11:47

Når en borger modtager behandling i Allorfik, ligger der allerede flere andre problemer bag end rusmiddelmisbrug. Det kan derfor være en udfordring for behandlerne blot at tage fat om misbrugsproblematikkerne, når flere andre problematikker ligger tungt hos en borger i behandling.

- Mange borgere har nemlig også andre problemer i livet end rusmidler, så som boligforhold, økonomi eller sundhed, eller udfordringer i deres sociale relationer og effekter af tidligere traumer. Og behandlerne oplever, at det er en stor udfordring at sikre en samlet indsats omkring borgerne, skriver Allorfik i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af en rapport om behandlernes perspektiver.

Helhedsorienteret behandling vil hjælpe

Behandlere og gruppeledere i Allorfik er tilfredse med de tilbud af behandling, de kan arbejde med sammen med borgerne. Men der mangles en klarere, og mere helhedsorienteret behandlingsform, så borgeren kan fortsætte livet uden rusmidler.

- Flere behandlere ønsker derfor, at behandlingen i højere grad kan blive er del af en helhedsorienteret indsats gennem et bredt samarbejde med kommunale samarbejdspartnere og sundhedsvæsenet. De vil gerne kunne hjælpe borgere med at løse flere af deres udfordringer på én gang, lyder det.

Rusmiddelbehandling er en central forebyggende og rehabiliterende indsats, der skal hjælpe personer med problemer med rusmidler til et andet og bedre liv.

Løsninger kan findes blandt behandleres udsagn

Seniorforsker på afdeling for Folkesundhed i Grønland, Kamilla Nørtoft understreger, at det er vigtigt at foretage en mere dybdegående undersøgelse af behandlernes ønsker i forhold til de forskellige forløb:

- Den forskel, som er imellem, hvad behandlerne kan og skal gøre i forhold til, hvad de ville ønske, de kunne gøre, er værd at undersøge nærmere. Det kan være en vigtig brik i mere helhedsorienterede løsninger og hjælpesystemer for landets borgere, siger Kamilla Nørtoft.

Resultaterne fra undersøgelsen skal omsættes til opmærksomhedspunkter rettet mod fremtidig udvikling af behandlingsforløb, der tilbydes i Allorfiks behandlingscentre.