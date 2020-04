Her er alkoholsalg også bandlyst

Redaktionen Mandag, 13. april 2020 - 13:48

I Upernaviks ni bygder er indbyggerne vant til, at de ikke kan købe alkohol i deres butikker. Det har flertallet af indbyggerne i de ni bygder selv besluttet ikke at have i deres butikker.

I stedet kan indbyggerne selv sejle ind til Upernavik og købe deres drikkevarer eller bestille dem via bygdebutikken.

Det skriver avisen AG.

- Det er betryggende for os. Og vi er vant til det og ser det som normalt. Vi har heller ingen problemer med det, fortæller 53-årige Karl Petersen fra bygden Aappilattoq med 149 indbyggere.

Karl Petersen mindes heller ikke, at der nogensinde er blevet solgt alkoholvarer fra bygdens butik i hans 53-årige liv. Han mindes kun den tid, hvor der for første gang kom hvidtøl med en alkoholprocent på 1,7 på hylderne i butikken i Aappilattoq.

- Vi var begejstrede over dem, og prøvede at drikke os fulde i dem, fortæller ham, mens han begynder at grine.

I Kullorsuaq, der har 453 indbyggere, florere hjemmebrygget imidlertid.

