Alkoholreklamer kun i lukkede internet-rum

Torsdag, 27. december 2018 - 14:03

Der bliver kun i meget begrænset åbnet op for alkoholreklamer.

Det skriver AG.

Naalakkersuisut blev under efterårssamlingen pålagt, at forbuddet mod markedsføring af alkohol enten helt blev ophævet eller erstattet af et mindre vidtgående reklameforbud.

Men der bliver kun tale om en mindre lempelse for børn skal fortsat ikke udsættes for alkoholreklamer fremgår det af et forslag, som netop er blevet sendt i høring.

- Virksomheder gives mulighed for at reklamere for alkohol via et lukket forum på egen hjemmeside. Det kræves, at den enkelte aktivt opsøger dette, og at tekniske foranstaltninger er med til at sikre, at de besøgende er fyldt 18 år. Det er vigtigt, at platformen, hvor der kan reklameres fra, kan kontrolleres og håndhæves af myndighederne, står der i forslaget.

