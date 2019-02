Alkohollov: Væk med afskærming og ja til reklamer

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. februar 2019 - 13:06

Den omstridte alkohollov, der blev indført 1. marts 2018, ser efter en større revision noget forpjusket ud.

Det fremgår af det lovforslag, som ændrer alkoholloven, hvilket Naalakkersuisoq for Sundhed Marta Abelsen har fremsendt til Inatsisartut og som skal 1. behandles den 22. marts.

Mærkesag

Det har været en mærkesag for Demokraterne at få alkoholloven justeret på flere punkter, hvis partiet skulle sikre koalitionens overlevelse.

Og nu er det synligt, hvad Demokraternes fingeraftryk ender med:

Paragraf 27 (forbud mod reklamer) og paragraf 28 (afskærmning) ophæves helt og aldeles.

Om forbuddet mod reklamer står der blandt andet i bemærkningerne:

- Endvidere var det ønskeligt med bedre mulighed for afsætningsfremmende foranstaltninger i bred forstand for lokale produkter.

Åbningstider

Desuden fremgår det af lovforslaget, at salg af alkoholdige drikke må finde sted fra mandag til lørdag fra klokken 10.00 til 20.00.

Om konsekvenserne for borgerne står der i lovbemærkningen:

- Ved ophævelse af afskærmnings-og reklameforbuddet vil alkohol igen kunne markedsføres, hvilket vil fremme konkurrencen på markedet og påvirke priserne.Det forventes derfor, at forslaget vil medføre et øget salg og forbrug af alkohol til en lavere pris i kraft af, at alkoholholdige drikke bliver mere synligt og tilgængeligt for borgeren. Et øget alkoholforbrug vil kunne afspejles i sociale strukturer i samfundet.