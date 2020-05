Alkoholloven lempes endnu en gang

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 26. maj 2020 - 14:00

Inatsisartut har besluttet, at alkoholloven skal lempes igen. Et forslag fra Demokraternes Malene Vahl Rasmussen blev nemlig enstemmigt vedtaget mandag.

Forslaget går ud på, at restaurationer, hoteller og værtshuse nu får mulighed for at søge om tilladelse til udskænkning af alkohol ved lukkede arrangementer til klokken 04.00 fra søndag til torsdag.

Lukkede eller særlige arrangementer kan eksempelvis være runde fødselsdage eller et bryllup.

I dag kan en såkaldt lejlighedsbevilling kun gælde mellem klokken 12 og klokken 24 mellem søndag og torsdag Det betyder, at hvis man holder sit bryllup eller runde fødselsdag på andre dage end fredage og lørdage, skal udskænkningen slutte klokken 24.

Opbakning fra udvalg

- Demokraatit mener, at man som borger eller forening i enkeltstående tilfælde bør have mulighed for at kunne afholde en særlig begivenhed på en restaurant eller lignende på andre dage end fredage og lørdage, og stiller på den baggrund dette forslag, skrev Malene Vahl Rasmussen i sin begrundelse for forslaget.

Sidste år blev alkoholloven også lempet, hvor blandt andet butikker fik udvidet tidsrummet for salg af alkohol.

LÆS OGSÅ: Inatsisartut vedtager lempelse af alkoholloven

Malene Vahl Rasmussen fik opbakning til forslaget fra Erhvervs- og Råstofudvalget, som har behandlet sagen.

Udvalget blev gjort opmærksom på, at en udvidelse af udskænkningstiden på hverdage kan få negativ indvirkning på det sociale område.

Foregår under kontrollerede forhold

Udvalget fandt på den anden side, at alkoholudskænkning på en restaurant eller en bar sker under kontrollerede forhold, hvor beværtningen skal leve op til reglerne for at have alkoholbevilling:

- Der vil således være et incitament til, at arrangementer afholdt disse steder forløber kontrolleret og ordentligt, skriver Erhvervs- og Råstofudvalget i sin betænkning.

Naalakkersuisut skal nu stå for at lave et forslag til en lovændring, som igen skal behandles af Inatsisartut. Derefter kan beslutningen føres ud i livet.