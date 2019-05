Alkoholfrie øl på vej

Walter Turnowsky Torsdag, 09. maj 2019 - 16:13

Butikkerne får snart mulighed for at stille alkoholfrie øl på hylderne.

Inatsisartut har nemlig i dag vedtaget et forslag fra Justus Hansen (D), der pålægger Naalakkersuisut at gøre det muligt, at importere alkoholfrie øl udenom pantsystemet.

Som det er i dag, så ville de alkoholfrie øl skulle indgå i pantsystemet og derfor blive tappet på de godkendte flasketyper. Men det har forhindret, at salget overhovedet kommer i gang.

- Problemet er, at det tilsyneladende ikke kan betale sig at importere alkoholfri øl og tappe det på godkendt emballage. Det har desværre den betydning, at det slet ikke er muligt at købe alkoholfri øl for forbrugerne. Det mener jeg er ærgerligt, lyder Justus Hansens begrundelse for forslaget.

Naalakkersuisut var fra starten positiv overfor forslaget.

- Naalakkersuisut vil i fald beslutningsforslaget vedtages gennemføre en ændring af emballagebekendtgørelsen, således at alkoholfri øl tillades solgt i valgfri emballage uden krav om at emballagerne skal indgå i et returpantsystem. Samtidig vil Naalakkersuisut undersøge muligheden for, at der på sigt etableres et returpantsystem, som også kan tage hånd om drikkevarer solgt på dåse, lød meldingen fra den daværende naalakkersuisoq for natur og miljø, Siverth K. Heilmann (A) under førstebehandlingen.