Alkoholfrie øl kan være på vej

Walter Turnowsky Mandag, 25. marts 2019 - 11:12

Alkoholfrie øl skal kunne importeres udenom pantsystemet, så de for eksempel kan sælges på dåser. Det foreslår Demokraterne, og Naalakkersuisut bakker op om forslaget.

- Naalakkersuisut er enig med forslagsstiller i, at det er vigtigt, at forbrugerne har adgang til alkoholfri øl, da dette produkt er et sundere produkt end øl indeholdende alkohol, skriver naalakkersuisoq for natur, miljø og forskning, Siverth K. Heilmann (A) i sit svarnotat til forslaget.

Som det er i dag, så ville de alkoholfrie øl skulle indgå i pantsystemet og derfor blive tappet på de godkendte flasketyper. Men det forhindrer, at salget overhovedet kommer i gang.

- Efterspørgslen efter alkoholfrie øl er imidlertid i dag så begrænset, at det indtil videre ikke har kunnet betale sig at tappe alkoholfri øl i de godkendte returemballager, hvilket betyder at alkoholfrie øl ikke tappes i vores land. Naalakkersuisut finder det derfor nødvendigt, at emballagebekendtgørelsen ændres, således at der åbnes op for, at alkoholfri øl kan importeres og sælges i anden emballage, såsom dåser, skriver naalakkersuisoq.

Skal ikke vente på nyt pantsystem

Naalakkersuisut arbejder på et nyt pantsystem; men som det fremgår af svaret, så vil man slippe dåserne med alkoholfrie øl ind allerede inden dette system er på plads.

- Naalakkersuisut vil i fald beslutningsforslaget vedtages gennemføre en ændring af emballagebekendtgørelsen, således at alkoholfri øl tillades solgt i valgfri emballage uden krav om at emballagerne skal indgå i et returpantsystem. Samtidig vil Naalakkersuisut undersøge muligheden for, at der på sigt etableres et returpantsystem, som også kan tage hånd om drikkevarer solgt på dåse.

Forslaget behandles i Inatsisartut i dag.