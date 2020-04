Alkoholåbning gav travlhed for politiet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. april 2020 - 07:53

Der var køer ved nogle supermarkeder i forbindelse med, at man igen kunne købe alkohol fra onsdag formiddag kl. 10 i Nuuk.

Det fortæller politiet, som har haft travlt det forløbne døgn.

- Der har været lidt over 60 hændelser det seneste døgn, og de 47 har været alkoholrelaterede, siger vagtchef Kunuk Frederiksen.

Bed politimand

Han oplyser, at politiet havde forberedt sig på åbningen af alkoholsalget, ved at have ekstra mandskab på arbejde, og det blev der også brug for.

- Vold med kniv, vold mod politimand og gadeuorden, er nogle af hændelserne, fortæller vagtchefen.

En kvinde blev først anholdt for hærværk, efter at ifølge politiet havde smadret nogle ruder, og senere bed hun en politimand i armen, hvilket vil medføre en sigtelse for vold mod en tjenestemand i funktion.

Stod for tæt i kø

Derudover havde nogle borgere ikke overholdt forsamlingsforbuddet, og anbefalingerne om at holde afstand til hinanden:

- Vi var flere gange ude ved blandt andet Pisiffik i Nuussuaq, hvor folk var stimlet sammen ude foran butikken. Og folk stod for tæt i kø i forbindelse med at salget af alkohol gik i gang, fortæller Kunuk Frederiksen.

Derudover var rykkede politiet ud til en del husspektakler:

- Vi har haft travlt siden onsdag formiddag, men det er lige som om, at der er ved at komme ro på nu, fortæller vagtchefen til Sermitsiaq.AG torsdag morgen.