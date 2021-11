Alice Sørensen bliver nyhedschef i KNR

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. november 2021 - 13:36

Alice Sørensen er blevet nyhedschef i KNR’s nyhedsafdeling pr. 1. november.

Det oplyser KNR i en pressemeddelelse.

Alice Sørensen har siden maj i år siddet på posten som konstitueret, siden tidligere nyhedschef Mikkel Bjarnø Lund stoppede.

- Jeg arbejder altid på at gøre tingene bedre, udvikle journalistikken, den enkelte journalist og dermed også outputtet. Vi har en masse dygtige journalister som brænder for at levere dagens vigtigste nyheder til hele landet, siger Alice Sørensen og fortsætter:

- En god og udviklende redaktion vil naturligvis levere journalistik i bedre kvalitet for lytteren og seeren. Derfor er jeg glad for at få lov til at arbejde med det, siger hun.

Journalistisk ballast

Alice Sørensen er uddannet journalist og har arbejdet i både nyhedsafdelingen og kulturafdelingen i KNR.

- Med sine mange år som Journalist har hun et stort kendskab til det grønlandske samfund og det politiske landskab. Alice Sørensen har været redaktør for radioen i 4 år inden hun for 2 år siden blev radiochef og en del af KNRs ledelse, oplyser KNR.