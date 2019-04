Aleqa: Lad USA betale for Kangerlussuaq

Walter Turnowsky Fredag, 12. april 2019 - 13:35

Aleqa Hammond (NQ) vil have USA til at betale for renoveringen og den fortsatte drift af Kangerlussuaq.

Hun mener, at man bør holde amerikanerne op på den hensigtserklæring som den amerikanske viceforsvarsminister John Rood underskrev sidste år. Her erklærede han, at man vil undersøge om man kan støtte grønlandske lufthavne, der kan bruges både civilt og militært.

- Hvis amerikanerne ønsker at støtte lufthavne i Grønland, kan de passende genovertage vedligeholdelsen og driften af Kangerlussuaq nu hvor de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat kommer til at overtage atlantflyvningen til Grønland, siger Aleqa Hammond (NQ) i en pressemeddelelse.

- Kangerlussuaq er i forvejen en del af aftalen med USA og i sig selv en gammel base. Og så kan USA på den måde også kompensere Grønland for de mistede indtægter fra kontrakterne på Thule Air Base.

Aleqa Hammond har i den forbindelse sendte et spørgsmål til statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), hvor hun spørger om han har 'fulgt op på den amerikanske hensigtserklæring fra Viceforsvarsminister John Rood angående mulig støtte til etablering og drift af lufthavne i Grønland ved at indgå i forhandlinger om fastholdelse af Kangerlussuaq via betalinger fra USA'