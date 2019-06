Aleqa: Det føles som en sejr

Noah Mølgaard Onsdag, 05. juni 2019 - 23:52

En lille skare af trofaste tilhængere af Nunatta Qitornai fulgte afslutningen af valgaftenen på KNR, mens partiets kandidat Aleqa Hammond og partiformand Vittus Qujaukitsoq evaluerede valgkampen.

- Det er en sejr i sig selv at vi har formået at få så mange stemmer og er kommet tættere på de etablerede partier rent stemmemæssigt. Det er et meget godt resultat taget i betragtning af at vi stiller op for første gang, siger Aleqa Hammond.

De har kigget på valgresultater fra forskellige valgsteder, der viser at det lidt over et år gamle parti nu ligger som fjerde største parti efter at have været det mindste parti ved valget til Inatsisartut.

- Jeg tolker valgresultatet i yderdistrikter og flere byer at vores vælgere føler at vi taler direkte til dem og at vores kerneværdier som sprog og identitet har fået god modtagelse, siger Aleqa Hammond og fortsætter:

- Vi har ført valgkamp med politisk fokus. Vi har ikke brugt kræfter på personer, men har hele tiden snakket om politiske målsætninger. Vi er også gode til at formulere os på den politiske scene og jeg føler at det er en stor del af årsagen til vores gode resultat, siger Aleqa Hammond.

Fortryder intet

Nunatta Qitornai har som det eneste parti til folketingsvalget kun haft en enkelt kandidat, mens andre partier havde mindst to kandidater.

- Kunne det ikke have løftet jeres resultat yderligere, hvis der havde været andre kandidater udover Aleqa?

- Jeg fortryder ingenting, når jeg kigger bagud nu hvor valgkampen er overstået, siger formand for Partii Naleraq Vittus Qujaukitsoq.

- Vi er blevet hørt af rigtig mange og det er vi meget taknemmelige for og jeg vil også gerne lykønske de nyvalgte. Men jeg kan konstatere, at de store partier er gået tilbage og det ser ud til at vi er det parti, der har taget flest stemmer fra de store. Det opleves som en stor opmuntring og giver os styrke til at fortsætte med at styrke vores parti, slutter Vittus Qujaukitsoq.