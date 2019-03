Aleqa opfordrer til sober valgkamp

Walter Turnowsky Onsdag, 20. marts 2019 - 07:38

Aleqa Hammond (NQ) mener ikke, at det gavner Grønlands interesser mest, at Siumut binder sig til Socialdemokratiet.

- Siumut har af vane og misforstået loyalitet bundet sig på hænder og fødder, når de vælger at pege på Socialdemokratiets formand som statsminister forud for folketingsvalget. Partiet mener således ifølge KNR, at det er mest solidarisk at pege på Socialdemokratiet uanset valgets resultat. Solidarisk for hvem? Vores land eller for Socialdemokratiet?

Udmeldingen kommer efter at Siumuts folketingskandidat, Ineqi Kielsen i en pressemeddelelse i går kritiserede Aleqa Hammond fordi hun ikke på forhånd vil lægge sig fast på, hvilken statsministerkandidat hun vil pege på. Nunatta Qitornai-politikeren mener imidlertid, at man spiller sig kort af hænde, ved på forhånd at pege på Mette Frederiksen.

- De sætter deres eget parti, og ikke mindst vores land, i en dårlig forhandlingsposition. Siumut står heldigvis alene med denne holdning, eftersom flere kandidater og nuværende nordatlantiske folketingsmedlemmer, vælger samme strategi som jeg har gjort i den seneste valgperiode.

Har lært af erfaringer

I slutningen af 2016 indgik Aleqa Hammond en aftale med regeringen om, at hun ikke vil vælte den. Til gengæld fik hun posten som for grønlandsudvalget, som Venstre havde sat sig på efter valget. Det viser ifølge hende, at det giver mening at kunne forhandle til begge sider.

- Jeg mente også engang, at det gav god mening at samarbejde med et dansk søsterparti, og jeg må erkende at jeg har lært af mine erfaringer. Min aftale med regeringen har gavnet Grønland langt mere, end det samarbejde, jeg før havde med Socialdemokraterne i oppositionen. Jeg har ingen ambitioner om at være passivt medlem af en dansk folketingsgruppe. Når politiske visioner skal udmøntes i handlinger, kræver det, at man kan forhandle på tværs af danske interesser.

- Stop mudderkastning

Ineqi Kielsen skriver i sin pressemeddelelse, at den kommer som en 'reaktion efter Aleqa Hammond har meldt at hun kan købes af højstbydende efter valget'.

Aleqa Hammond minder ham om, hvad hans partiformand skrev i forbindelse med udpegningen af Siumuts kandidater.

- I en nylig pressemeddelelse fra formanden i Siumut, Kim Kielsen, opfordrede han pressen til at dække det kommende folketingsvalg på en sober og seriøs måde. Jeg vil hermed opfordre Siumuts kandidater til at føre valgkamp på disse principper, og ikke som Sermitsiaq.AGs artikel ”Ineqi langer ud efter Aleqa: til salg for højeste bydende”. Lad os i den kommende valgkamp gå væk fra en debatform præget af grundløse beskyldninger og nedsættende hentydninger. Mudderkast skal ikke accepteres som en naturlig del af en valgkamp. Vælgerne er trætte af det. Lad os i stedet høre om jeres visioner for den grønlandske indsats i Folketinget.