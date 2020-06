Alenemor med trillinger

Redaktionen Tirsdag, 16. juni 2020 - 10:49

I 2008 blev Ninna Nielsen lidt af en sensation i Grønland, da hun som alenemor fik tre børn på én og samme tid.

I dag er de tre søskende store – og Ninna kan se tilbage på 11 meget hektiske år, hvor det hele indimellem var svært at få til at gå op.

Ægget delte sig

I en alder af 34 år havde Ninna mærket det biologiske ur tikke. Men hun havde ikke nogen mand i sit liv, så derfor begyndte hun at undersøge mulighederne for kunstig befrugtning. Det første forsøg slog fejl. Derfor besluttede Ninna sig for at prøve at blive gravid igen.

- Jeg blev lidt overmodig. Jeg tænkte, den her gang skal den sidde lige i skabet. Så da klinikken spurgte, om de skulle sætte et eller to æg op, svarede jeg to. Men jeg havde jo nok regnet med, at kun det ene ville blive til noget, griner hun.

Men begge befrugtede æg satte sig fast, og det ene æg delte sig. I Ninnas mave voksede altså to små enæggede og identiske piger og deres tveæggede bror.

- På et tidspunkt kiggede min kusine på mig og sagde: Er du godt klar over, at der er 30 fingre og 30 tæer inde i din mave lige nu? Og så tænkte jeg bare: Hold da op – det er godt nok mange.

Statistisk set er det kun én ud af 10.000 graviditeter, der er trillinger, og derfor var Ninnas graviditet noget af en sensation i Grønland.

Manglede hjælpende hånd

Ninna lægger ikke skjul på, at årene med småbørn var meget svære. Ikke nok med at hun var alenemor. Ninna mistede også sin mor tidligt, så der var ikke mange hænder til at hjælpe hende med at få hverdagen til at fungere.

- Jeg er et meget struktureret menneske, og af den grund var det meget svært med tre små unger, der vendte op og ned på det hele. Det kunne være enormt svært at komme ud af døren, hvis vi skulle nogen steder, husker hun.

