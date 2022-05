Aldersgrænse for vuggestuestart hæves i Avannaa

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 04. maj 2022 - 15:04

Nybagte forældre skal selv tage sig af deres spædbørn i lidt længere tid i Avannaata Kommunia fremover.



Det har flertallet i kommunalbestyrelsen besluttet fremgår det af referat fra seneste møde.

Indskrivning og start

Et 16 uger gammelt barn kan indskrives på venteliste til daginstitution på nuværende tidspunkt. Fremover skal barnet være 30 uger før det kan skrives op.



Og så skal børnene altså også være fyldt 34 uger før de kan komme i institution, hvor reglen i øjeblikket hedder 20 uger.

Bedre start på livet

- Ændringen tager udgangspunkt i, at et 20 uger gammelt barn der starter i daginstitution ikke har et veludviklet fødeindtag, ikke kan kravle og på mange måde har mangelfuld fysisk formåen, oplyses det.



Beslutningen skyldes, at 'børn skal få en bedre start på livet, sammen med forældrene.'



Der vil også være krav, at der skal oprettes mødre gruppe, som Forvaltningen for Familie skal stå for.