Alderdomshjemmene åbner mere op

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. februar 2022 - 08:45

Avannaata Kommunia har torsdag den 3. februar besluttet at åbne mere op for de ældre, der bor på alderdomshjem. På alle kommunens alderdomshjem, kan de ældre, efter at der har været helt lukket for besøgede i en periode, nu få besøg af to pårørende ad gangen.

- I starten af året blev mange borgere i Avannaata kommunia smittet med Corona. Dette gik også ud over alderdomshjemmene, hvor både personale samt beboer blev smittet. Situationen er i dag anderledes, hvor både personale og beboere har været smittet med Corona. Det betyder at man nu har mulighed for at komme på besøg hos de ældre, men stadig med restriktioner, det oplyser kommunen på deres hjemmeside.

Hver beboer kan have to besøgende af gangen og kommunen opfordrer til, at man stadigvæk passer på. Man skal bruge mundbind og vaske eller spritte hænderne af.

Kommune Qeqertalik bruger ipads til pårørende

I sidste uge meddelte Kommune Qeqertalik, at der var smittespredning på alderdomshjemmet i Aasiaat. Derfor har kommunen lukket for alt besøg der.

- Efter vi konstaterede smitte blandt beboere og personalet har vi lukket for besøg. Vi installerede i samme ombæring flere forbindelser med ipads, hvor beboerne kan ringe til deres pårørende og kan snakke med dem dagligt, siger bychefen i Aasiaat, Arne Sandgreen Reimer.

Kommune Qeqertalik regner med at åbne op for besøgende på alderdomshjemmet i Aasiaat sidst på ugen. Kommunen gør opmærksom på, at der laves forskellige retningslinjer i de forskellige byer, da det kommer an på smitten. I Qeqertarsuaq må de ældre for eksempel kun have én besøgende om dagen, hvor den besøgende bære mundbind og kun må opholde sig på stuen.

- Der kan ikke laves samme retningslinjer i byerne på samme tid. Da smittetrykket er forakelligt. Derfor har vi også daglig møde med alderdomshjemmene. Men vi har selvfølgeligt beredskaber, som vi kan bruge, hvis der kommer smittespredning, siger Arne Sandgreen Reimer på vegne af alle bychefer i Kommune Qeqertalik.

Qaqortoq og Nuuk lukker op for alle

Alderdomshjemmet Ajarsivasik i Qaqortoq har været lukket for besøgende i omkring tre uger. Smittespredningen har været markant i Sydgrønland i januar og i starten af februar. Nu kan de ældre endelig få besøg efter tre uger.

- Vi har åbnet alderdomshjemmet Ajarsivasik for alle besøgende. Dog skal vi gøre opmærksom på, at dement-afdelingen er lukket for besøgende. Der er ingen grænser for antal af besøgende, men folk skal bære mundbind og passe generelt på, siger lederen i alderdomshjemmet i Qaqortoq, Naja Kriegel.

Men det anbefales stadigvæk, at man er opmærksom på, om man har symptomer på Covid-19, og selvfølgelig obs på hygiejne og afstand.

Besøgsrestriktioner i alderdomshjemmene i Nuuk bortfalder fra i dag. Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq. Men kommunen opfordrer også de besøgende til at være opmærksom på symptomer på Covid-19 og følge andre anbefalinger til hygiejne.

I Qeqqata Kommunia har der ikke være forbud om at besøge de ældre på alderdomshjemmet.

- De ældre har brug for at se deres nærmeste og familie. Derfor har vi ikke haft forbud mod besøg på alderdomshjemmet. Men vi har selvfølgeligt opfordret til at passe på og til at vaske hænder eller spritte af, siger kommunaldirektøren, Juliane Henningsen.