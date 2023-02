Alderdomshjem får kritik: Beboer smittet med Covid-19 blev låst inde i depotrum

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. februar 2023 - 11:45

Medarbejdere på alderdomshjem kan i særlige tilfælde anvende magt overfor eksempelvis demente beboere, men lovgivningen kræver, at en række forhold er på plads for at sikre at beboerne behandles 'værdig og retssikkerhedsmæssig forsvarligt'.

Det gælder blandt andet, at enhver form for magtanvendelse skal registreres og meddeles til henholdsvis kommune og Naalakkersuisut.

Netop den praksis har ikke været på plads på alderdomshjemmet Qeersaat Illuat i Qasigiannguit i Kommune Qeqertalik, hvor Ombudsmanden for Inatsisartut har foretaget en inspektion.

Ombudsmand Vera Leth konkluderer, at Qeersaat Illuat over en længere periode har anvendt magt overfor beboere, uden at disse magtanvendelser er blevet registreret og indberettet, som de burde:

Låste smittet beboer inde

- Ombudsmanden finder, at der herved er sket en svækkelse af beboernes retssikkerhed. Ombudsmanden betegner dette som kritisabelt, står der om inspektionen.

Alderdomshjemmet har desuden også overtrådt reglerne for magtanvendelse i visse tilfælde. Det gælder blandt andet en sag under coronapandemien, hvor en dement beboer boede i plejehjemmets depotrum.

Ledelsen oplyser til ombudsmanden, at beboeren blev smittet med covid-19 men blev ved med at forlade rummet på et tidspunkt, hvor der var pålagt alle beboere, at de skulle blive på deres værelse.

Derfor blev et reb anskaffet, som blev brugt til at binde håndtaget til depotrummet på udvendig side, således at beboeren i praksis var låst inde.

Ledelsen påpeger, at det på daværende tidspunkt var lovpligtigt at være i karantæne, men ombudsmanden konkluderer, at der ikke er hjemmel i loven til at handle sådan:

- Ikke hjemmel

- Denne oplysning ændrer ikke ved min vurdering af, at alderdomshjemmet ikke havde den fornødne hjemmel til at spænde et reb rundt om døren til beboerens værelse, så beboeren ikke kunne forlade værelset, da der ikke er hjemmel til at føre en borger tilbage til et lokale med en låst dør i magtanvendelsesloven, skriver ombudsmand Vera Leth.

Ombudsmanden understreger, at det ikke er hendes indtryk, at beboere aktuelt låses inde på deres værelser, samt at ledelse og medarbejdere gør en indsats for at undgå magtanvendelser. Beboeren er siden flyttet ud af depotrummet, og alderdomshjemmet har siden episoden fandt sted også fået ny ledelse.

Alderdomshjemmet får blandt amdet også kritik for at lave begrænsninger vedrørende beboernes indtag af alkohol samt forbud mod at bruge over et vist beløb på alkohol, hvilket ombudsmanden vurderer, at der ikke er hjemmel til i lovgivningen.

Store problemer med at skaffe arbejdskraft

Ledelsen på alderdomshjemmet oplyste i forbindelse med inspektionen, at man har store problemet med at skaffe arbejdskraft, og derfor er det sket, at man har ansat tilfældige personer på stedet, som er startet op uden nogen form for instruktion.

Personalemanglen har haft den konsekvens, at efteruddannelse er gået helt i stå, og personalemanglen går ud over beboerne, fordi beboerne føler sig utrygge, når der mangler personale til at tage sig af dem.

Ifølge ledelsen er der desuden et højt sygefravær i forbindelse med lønningsdag, i weekender, og når der er arrangementer i byen.

Også ros

Inspektionen blev foretaget i august sidste år, og kommunen var blevet varslet om den i maj. Alderdomshjemmet får dog også ros med på vejen:

- Det er mit overordnede indtryk, at personalet på Qeersaat Illuat er omsorgsfulde overfor beboerne.

- Det er endvidere mit indtryk, at Qeersaat Illuat tilbyder hjemlige fællesarealer med blandt andet billeder på væggene og stearinlys på spisebordet i spisestuen. Lokalerne fremstod derudover lyse og rene, skriver ombudsmanden i sin rapport om besøget på Qeersaat Illuat.