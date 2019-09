Albatros smider millionbeløb i hotel

Redaktionen Tirsdag, 03. september 2019 - 10:35

I Albatros Travel spirer optimismen. Rejse­ koncernen venter i år en kraftig stigning i omsætningen på det grønlandske marked i forhold til 2018. Årsagen er, at turister i stigende grad vil til Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er en udvikling, der går stik imod, hvad konkurrerende islandske rejseaktører oplever i Island. Her ventes i 2019 en kraftig tilbagegang i antallet af turister.

Albatros’s indtægter i Grønland kommer både fra krydstogtturisme og landbaserede turisme til blandt andet Kangerlussuaq og Ilulissat, hvor Albatros kan tilbyde gæsterne overnatning.

I juli har der været 90 procents belægning på selskabets overnatningssteder i Kanger­lussuaq og Ilulissat.

– I år får vi en samlet omsætning i Grønland på omkring 50 millioner kroner. Det er en vækst på tolv procent i forhold til 2018.

Det oplyser Gorm Pedersen til Sermitsiaq. Han er admi­nistrerende direktør for Albatros­koncer­nens datterselskaber Albatros Arctic Circle i henholdsvis Kangerlussuaq og Ilulissat samt koncernens krydstogtforretning, Albatros Expeditions.

Modernisering

Koncernen har netop besluttet at mo­dernisere Hotel Hvide Falk i Ilulissat, som selskabet 1. januar sidste år købte af Tuuta Lynge og Jakob Knudsen.

– Vi investerer et millionbeløb i hotellet. Første fase i den nye plan er i 2020 at reno­vere ni lejligheder, der skal op i premium standard. I anden fase skal hotellets restau­rant renoveres. Desuden skal vi have bygget et lille konferencecenter, som kan tage op til 40 personer. Det er blandt andet for at servicere lokalbefolkningen, der kan holde alle deres fester fra fødselsdage til julefroko­ster, fortæller direktøren.

