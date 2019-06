Albatros vil bygge hotel i Kangerlussuaq

redaktionen Lørdag, 29. juni 2019 - 09:57

Turismen vokser støt i Kangerlussuaq. Hos turistoperatøren Albatros Arctic Circle er direktør Jørgen Larsen optimist.

For med en unik placering kun 20 kilometer fra indlandsisen og en natur med et rigt dyreliv, blandt andet moskusokser, rensdyr og sneharer, kan turistomsætningen udvikles til noget meget større end nu.

Det mener han og topledelsen i det danske moderselskab Albatros Travel.

- Vi vil gerne investere i et nyt hotel i Kangerlussuaq, hvis rammebetingelserne er der, siger Jørgen Larsen.

Direktøren krydser fingre for, at selvstyret vil bevare den internationale lufthavn i Kangerlussuaq til fortsat at tage imod rutefly og charterfly. Om det bliver gjort muligt med amerikanske penge ønsker han ikke at kommentere.

Men en velfungerende lufthavn er en afgørende forudsætning for, at Albatros Travels store planer for at øge hotelkapaciteten og turismen i Kangerlussuaq kan føres ud i livet. Inden for de nærmeste år vil ét af Danmarks førende rejseselskaber træffe beslutning om at investere i øget hotelkapacitet eller ej.

