Alarmerende stor mangel på plejefamilier

Redaktionen Mandag, 07. januar 2019 - 11:47

- Jeg er selvfølgelig meget taknemmelig for at vores medarbejdere vil yde den ekstra indsats for de udsatte børn, men det er ikke en holdbar løsning, siger fagchef for Foranstaltningsområdet for Børn og Familie, Ellen Magnussen ifølge en pressemeddelelse fra hovedstadskommunen.

Akut mangler seks børn en familie at bo hos, men det reelle behov er langt større, da mange børn der i dag er anbragt på institutioner, ville have bedre af at bo hos en plejefamilie.

Aldrig før i dette omfang

De børn der har akut behov for en plejefamilie er nyfødte eller under 4 år, og desuden mangler der et trygt hjem til et alvorligt sygt barn.

- Vi har tidligere haft perioder, hvor der har manglet plejefamilier, men aldrig før i dette omfang. Det er virkeligt hårdt, ikke at have et godt tilbud til de børn der har så meget brug for det, fortæller Ellen Magnussen.

Kommunen har ikke nogen forklaring på, hvorfor problemet pludselig er blevet så stort.

Hvis man ønsker at være plejefamilie, kan man læse mere her