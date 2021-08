Alarmerende mange skilsmisser

Redaktionen Onsdag, 11. august 2021 - 17:43

Det er så yndigt at følges ad. Det mener de fleste. Men sådan går det ikke altid, når hvedebrødsdagene er forbi, og risene børstet af brudekjolen. Det viser skilsmisse-statistikken.

Der er langt flere skilsmisser i Grønland end giftemål, skriver avisen AG.

Sådan har situationen i hvert fald været de seneste fem år. Ifølge tal fra Rigsombuddet var der sidste år 190 kirkelige vielser. Antallet af skilsmisser og separationer nåede op på 235.

Det var været nogenlunde samme udvikling siden 2016. Dengang var tallet 161 vielser, 203 skilsmisser. 2017: 175 vielser, 228 skilsmisser. 2018: 186 vielser, 231 skilsmisser. 2019: 206 vielser, 212 skilsmisser.

Tendensen er klar. Men tallene er behæftet med usikkerhed, gør Morten Nornild, souschef i Rigsombuddet opmærksom på.

Antallet af borgerlige vielser er nemlig ikke med i statistikken. De skilsmisser, som afgøres i retten, fordi forældrene er uenige om f.eks. samvær med børnene, er heller ikke talt med. I statistikken optræder både separationer og skilsmisser som et samlet tal. Så samme sag kan godt gå igen flere gange.

Trange boliger

Heidi Lindholm, praktiserende psykolog og formand for Foreningen Grønlandske Børn, mener, at de mange skilsmisser blandt andet skyldes trange boligforhold. Og at mange får børn unge og tidligt i parforholdet.

- Det er svært at svare entydigt på hvorfor der er så mange skilsmisser. Problemer i et ægteskab er meget komplekse. Det, man ved generelt belaster et parforhold, er økonomiske problemer. Og at man får børn, mens parforholdet stadig er nyt, siger psykologen til avisen AG.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan hente og købe herunder: