Alarmerende behov for øget arbejdskraft

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 26. februar 2020 - 11:47

Grønlands Erhverv har gennemført en ny undersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder, og den viser, at der er et stort udækket behov for arbejdskraft.

Det er især manglen på uddannet arbejdskraft i fiskebranchen, ”hvor en høj omsætningshastighed på medarbejdere på fabrikkerne desuden betyder meget lav produktivitet”, lyder en af konklusionerne.

Grønlands Erhverv

Byggeriet mangler mere end 20 procent, mens undersøgelsen afslører, at hotel-, turisme og restaurantbranchen tilsyneladende har fået dækket en del af sit behov, hvilket kan skyldes en større indvandring af udlændinge.

Rekruttering fra udlandet

Direktør i Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen fastslår, ”at det er bydende nødvendigt at lempe på rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft”, så man kan komme manglen på arbejdskraft til livs.

Grønlands Økonomiske Råd estimerer væksten i BNP i 2019 til at være 1,8 procent, og i år ryge helt op i 3,9 procent på grund af lufthavnsbyggerierne og den store aktivitet i byggebranchen samtidig med at rejekvoten er blevet hævet. Det vil sætte et yderligere pres på arbejdsmarkedet, lyder det.

Forværret situation

Sammenholdt med at der sker en nettoudvandring er arbejdsstyrken formindsket og har forværret arbejdskraft-situationen.

- Desuden viser undersøgelsen, hvor vigtigt det er, at der sker øjeblikkelige forbedringer i folkeskolen, så det generelle uddannelsesniveau kan hæves og imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret lokal arbejdskraft, siger Brian Buus Pedersen.

Undersøgelsen blev gennemført i oktober-november 2019 og 155 medlemsvirksomheder deltog.