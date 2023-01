Al forbindelse i Nanortalik afbrydes

Kassaaluk Kristensen Fredag, 27. januar 2023 - 12:25

Kunder i Nanortalik, og dens fire bygder Aappilattoq, Narsaq Kujalleq, Tasiusaq og Ikerasassuaq står helt uden forbindelse til omverdenen fra i dag fredag. Det drejer sig om forbindelse til TV, radio, telefoni, mobiltelefoni, internet og VHF.

Tusass har sendt et forvarsel til kunderne i de ramte byer omkring klokken 10.00 fredag morgen.

Forbindelserne i Nanortalik og dets bygder har været ustabile siden i går torsdag, efter der er gået en brandalarm i et site, der dækker forbindelsen til byen.

- Der er aktiveret en brandalarm på sitet. Vi går ud fra, at der er sket en brand, men vores teknikere har ikke kunnet komme op til stedet for at inspicere og reparere skaderne på grund af det dårlige vejr, oplyser kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher til Sermitsiaq.AG.

Ny opdatering lørdag

I en sms-besked, som borgere har modtaget oplyses det, at teknikerne arbejder på at komme til sitet for at reparere skaderne.

Kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher, kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår teknikerne kan nå radiokædestationen, da der fortsat er dårligt vejr og dårlig sigtbarhed i Nanortalik.

- Vores teknikere har stået klar siden i går. Så de tager til sitet, lige så snart det kan lade sig gøre. Vi kan af gode grunde ikke oplyse, hvornår forbindelserne i Nanortalik og omegn bliver genetableret, men vi arbejder alt det vi kan, oplyser hun.

Næste opdatering er senest lørdag klokken 9.00.

Grønlands Politi oplyser i et opslag, at satellittelefoner stadig kan anvendes til at ringe til vagtcentralen, og at borgere kan møde op på den lokale politistation ved behov.